Мэр Рязани отстранен от должности по подозрению в коррупции

Мэр Рязани Виталий Артемов был отстранен от должности по подозрению в коррупции. Об этом сообщается на сайте рязанской городской думы.

Артемова отстранили до 20 декабря. Мера связана с проведением проверки достоверности поданных им сведений о доходах. По данным местных СМИ, градоначальник не указал в декларации несколько миллионов рублей.

Ранее были приостановлены и полномочия Артемова в партии «Единая Россия». Причиной стали многочисленные жалобы жителей на работу жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также неэффективное управление муниципальными предприятиями.

В середине октября губернатор Рязанской области Павел Малков раскритиковал городскую администрацию за привлечение коммерческих кредитов на сумму более 1 млрд рублей под 26% годовых при росте доходов городского бюджета. Глава региона поручил разобраться в обоснованности таких финансовых решений.

Рязань, Зоя Осколкова

