Трамп в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине

На встрече с представителями бизнеса в Токио президент США Дональд Трамп вновь заявил, что урегулирует конфликт на Украине.

По словам главы американской администрации, его команда урегулировала восемь военных конфликтов и в скором времени можно будет добавить еще один.

«Я думаю, что следующим будет конфликт на Украине», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»), признавшись, что это задача оказалась не простой. «Мы урегулировали конфликт на Ближнем Востоке, но пока не этот, но мы его урегулируем», – добавил американский президент.

Ранее Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, на которой планировалось обсудить украинское урегулирование. В администрации США заявили, что пока не видят достаточной заинтересованности Москвы в разрешении украинского кризиса.

Позже Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене президентом США Дональдом Трампом личной встречи, предположил, что тот имел в виду ее перенос. По его словам, во время разговора с главой Белого дома тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По мнению президента РФ, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.

Токио, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube