Путин пообещал ошеломляющий ответ на атаки «Томагавками» по России

Глава российского государства Владимир Путин пообещал серьезный и ошеломляющий ответ в случае ударов по РФ американскими ракетами «Томагавк». Об этом президент заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – предупредил Путин.

По его оценке, разговоры о возможности поставок американских ракет Киеву являются попыткой эскалации конфликта.

Отвечая на вопрос журналистов об отмене президентом США Дональдом Трампом личной встречи, Путин предположил, что тот имел в виду ее перенос. По его словам, во время разговора с американским лидером тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. Как считает президент РФ, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.

Говоря о санкциях против России, Путин сказал, что «это, конечно, попытка оказать давление», и обратил внимание, что Трамп во время первого президентского срока ввел самое большое количество рестрикций против РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube