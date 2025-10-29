Трамп завтра точно встретится с Си Цзиньпином – МИД Китая

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что китайский лидер Си Цзиньпин 30 октября встретится с президентом США Дональдом Трампом в Южной Корее.

Представитель министерства сообщил, что стороны «обменяются мнениями по вопросам отношений между США и Китаем и вопросам, представляющим взаимный интерес», добавив, что встреча пройдет в городе Пусан.

Вашингтон объявил о долгожданном саммите несколькими днями ранее. Пекин обычно воздерживается от подтверждения участия высокопоставленных чиновников до приближения встреч.

О своих ожиданиях от встречи с Си Трамп рассказал в самолете СМИ.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube