Трамп заявил, что хорошо поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время, хотя он не стал раскрывать никаких дополнительных подробностей.

На вопрос репортера на борту Air Force One о том, как скоро, по его мнению, может быть достигнута сделка, Трамп ответил: «Я думаю, что довольно скоро, у нас не так уж много серьезных препятствий».

Затем он заговорил более решительно: «У нас есть соглашение. Теперь мы будем пересматривать его каждый год, но я думаю, что оно будет действовать долго».

«Это соглашение сроком на один год, и через год мы его продлим», – добавил он.

Он добавил, что они с Си договорились «практически обо всем», включая торговлю соевыми бобами и пошлины, связанные с фентанилом.

«Мы обсуждали многие из элементов, о которых вы все время говорите», – сказал Трамп.

Как сообщают СМИ, Трамп заявил, что снял вопрос по поставкам редкоземельных металлов из Китая, китайская сторона этого пока не подтвердила.

Вашингтон, Елена Васильева

