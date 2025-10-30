Трамп заявил, что КНР будет работать с США над урегулированием украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в южнокорейском Пусане обсудили украинский конфликт и договорились о совместных усилиях по его урегулированию. Об этом сообщил Трамп журналистам на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи в Вашингтон.

По его словам, он долго обсуждал украинский вопрос с Си. В итоге, как заявил глава Белого дома, лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы попытаться положить конец украинскому кризису.

«Мы согласны с тем, что стороны ведут борьбу, и иногда приходится позволить им сражаться», – сказал Трамп. «Но [лидер КНР] собирается нам помочь, и мы будем вместе работать над украинским вопросом. Больше мы мало что можем сделать», – добавил американский президент.

Трамп также заявил, что он не обсуждал с Си вопрос покупки российской нефти Китаем. Ранее американский лидер говорил, что будет обсуждать с лидером КНР, как попытаться разрешить конфликт между Россией и Украиной с помощью нефти или чего-либо еще. По его мнению, Китай может оказать большое влияние на Россию в этом вопросе.

Встреча лидеров США и КНР в Пусане продолжалась чуть больше 1,5 часа. По итогам переговоров Трамп и Си не сделали совместных заявлений.

Москва, Наталья Петрова

