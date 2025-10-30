Китай надеется, что США будут соблюдать договорные обязательства по ядерному оружию

Китай надеется, что Соединенные Штаты будут искренне и честно соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это пожелание было высказано после заявления президента США о том, что Америка «немедленно» начнет испытания ядерного оружия.

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай надеется, что США также выполнят «свое обязательство по приостановке ядерных испытаний и предпримут конкретные действия по защите международного режима ядерного разоружения и нераспространения, а также по поддержанию глобальной стратегической гармонии и стабильности».

«Мы осведомлены о соответствующих сообщениях. Хочу подчеркнуть, что ядерная политика Китая последовательна и ясна», – заявил на пресс-конференции старший полковник Чжан Сяоган, официальный представитель Министерства национальной обороны Китая.

Напомним, что перед встречей с китайским лидером Дональд Трамп внезапно заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия после 30-летнего моратория, по словам Трампа, Китай и Россия – другие крупнейшие ядерные державы мира – могут догнать США в течение пяти лет.

Из этих трех стран Китай был последним, кто испытал ядерное оружие после Китая в 1996 году. Последнее ядерное испытание России состоялось в 1990 году, а США последний раз взорвали ядерное устройство в 1992 году.

Официальная ядерная политика Китая гласит, что страна не применит ядерное оружие, если только не подвергнется нападению первым, и что ее ядерные силы поддерживаются на «минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности».

Пекин, Елена Васильева

