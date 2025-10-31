У министра обороны России появился еще один заместитель

Бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны. Глава Минобороны Андрей Белоусов представил своего нового заместителя на заседании Совета министров обороны государств СНГ в Алма-Ате.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», – цитирует Белоусова «Интерфакс».

Осьмаков был освобожден от должности замглавы Минпромторга 21 октября в связи с переходом на другую работу. Он проработал на разных постах в Минпромторге почти 17 лет.

В начале сентября СМИ сообщали о возможном переходе Осьмакова в Минобороны. Источники «Ведомостей» отмечали, что он может получить новое назначение на пост заместителя министра обороны, курирующего техническое развитие ВС России. Собеседники издания характеризовали Осьмакова «как очень порядочного и толкового чиновника», указывая, что он уже перерос свою должность в Минпромторге.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube