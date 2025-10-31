Предлагая мирный план, Европа и Украина на самом деле хотят продолжения войны – Захарова

Ни в Европе, ни на Украине не стремятся к достижению прочного мира и по-прежнему грезят продолжением войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившуюся в СМИ информацию о подготовке странами Западной Европы и Киевом «европейского мирного плана для Украины».

Она отметила, что даже беглого знакомства с «планом прекращения войны на Украине» достаточно, чтобы прийти к такому выводу.

«Ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют. Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта. Поэтому на первый план выдвигается скорейшее прекращение огня и «заморозка» текущей линии боевого соприкосновения», – заявила Захарова.

Свои неприемлемые и во многом ультимативные для России «предложения» европейцы, по ее словам, попытались размыть положениями, создающими иллюзию учета российских интересов. Они «обещают постепенную отмену санкций и разморозку российских активов, обусловливая это согласованием с Киевом неких «компенсаций» – читай выплаты ему «репараций», – добавила представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, режим Зеленского и его европейские кураторы не готовы работать над искоренением первопричин конфликта. Если бы в Евросоюзе и Киеве действительно желали мира, то в «плане» были бы требования о восстановлении русского языка, канонического православия, признании территориальных реалий, основанных на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, нейтральном внеблоковом статусе, а также о прекращении политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов, подчеркнула она.

Ранее сегодня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев и его западные союзники работают над созданием единого плана мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщают украинские СМИ.

Москва, Наталья Петрова

