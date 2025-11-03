Трамп заявил о способности решить конфликт на Украине за пару месяцев

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине конфликт на Украине в течение пары месяцев. Об этом он заявил в интервью CBS News.

У американского лидера поинтересовались, считает ли он, что у него получится разрешить украинский кризис за пару месяцев. «Думаю, что мы справимся, да», – ответил Трамп.

Также президент США заявил, что его терпение в украинском вопросе не иссякнет. «Нет последней капли. Порой нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – сказал глава Белого дома в ответ на вопрос, что могло бы стать «последней каплей», после которой он посчитал бы, что Москва не готова к урегулированию.

Позже Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что не рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности «Томагавк».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон разрешил поставку Украине «Томагавков», оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Однако окончательное решение по этому вопросу было оставлено за Трампом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube