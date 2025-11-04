Торговля, энергетика, Арктика, космос, ИИ: о чем договорились Россия и Китай

Глава правительства России Михаил Мишустин посетил Китай с двухдневным визитом, в рамках которого встретился со своим китайским коллегой Ли Цяном, а также председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров Москва и Пекин подписали 15 документов, а также договорились помогать друг другу в борьбе с западными санкциям.

Переговоры Мишустина с Си прошли утром 4 ноября в Доме народных собраний в Пекине. В них также участвовали представители правительств обеих государств. Вместе с Мишустиным в Китай приехала представительная российская делегация, в том числе вице-премьеры и министры. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства – особое внимание стороны уделили развитию экономического сотрудничества, торговли, совместным проектам в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об устойчивом развитии двусторонних отношений, отметив, что взаимодействие Москвы и Пекина укрепляется на фоне турбулентности в мире. «С начала этого года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие», – сказал лидер КНР на встрече с Михаилом Мишустиным. Си Цзиньпин позитивно оценил вклад главы кабмина РФ в развитие китайско-российского сотрудничества и выразил надежду на углубление взаимодействия на взаимовыгодных условиях в различных сферах.

Со своей стороны глава кабмина РФ заявил о новых задачах по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества между двумя странами, которые были намечены на вчерашней встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. Мишустин отметил важность создания благоприятного климата для привлечения взаимных инвестиций, поддержки совместных проектов.



По итогам переговоров Мишустина с Ли Цяном были подписали 15 документов о расширении сотрудничества в разных сферах – от сельского хозяйства, транспорта до сотрудничества в космосе. В их числе – российско-китайская дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, говорится в совместном коммюнике, подписанном по итогам переговоров премьер-министра РФ и премьера Госсовета КНР.

Кроме того, стороны договорились провести 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в 2026 году. Точные сроки, место и формат будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.

В коммюнике констатируется, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают поступательно развиваться. Россия и Китай подтвердили курс на укрепление сотрудничество во всех сферах и продолжат «надлежащим образом отвечать на внешние вызовы». В документе говорится, что стороны будут действовать «в духе вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнеров». В коммюнике подчеркивается, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран.

Стороны договорились улучшать структуру взаимной торговли, развивать электронную коммерцию, а также торговлю сельскохозяйственной продукцией и продукцией первичной переработки. Особое внимание будет уделено дальнейшему расширению расчетов в национальных валютах и укреплению банковского сотрудничества.

Россия и КНР также договорились углублять контакты по всем направлениям космической деятельности, которая представляет взаимный интерес. Договоренность в том числе касается реализации проектов программы сотрудничества между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы. Также стороны будут поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и повышать совместимость спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.

Кроме того, страны будут содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике и устойчивому развитию этого региона. Взаимодействие будет направлено на повышение безопасности судоходства в высоких широтах, создание полярных судов и технологий, подготовку кадров, увеличение грузопотока по Северному морскому пути.

Также планируется углублять сотрудничество в энергетической сфере, включая нефтяной и газовый комплексы, атомную, водородную и возобновляемую энергетику. Будет продолжено строительство Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу».

Стороны договорились расширять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий. В частности, принято решение учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, который займется подготовкой предложений, рекомендация и решений по этическому управлению ИИ, его стандартизации и промышленному применению. Также достигнута договоренность о совместной работе над китайской инициативой по созданию Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.

Также, согласно документу, Россия и Китай будут создавать благоприятные условия для инвестиционных проектов в области производства автомобилей, создания транспортной инфраструктуры, для кооперации в лесной промышленности, строительстве и производстве стройматериалов, химической, горнодобывающей промышленности, информационных технологиях.

В коммюнике подчеркивается твердая взаимная поддержка по вопросам, затрагивающим ключевые интересы стран. Российская сторона подтвердила приверженность принципу «одного Китая», а китайская сторона поддержала усилия России по обеспечению безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, выступив против вмешательства извне в ее внутренние дела. «Стороны будут неизменно оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы и серьезные озабоченности», – сказано в документе.

Москва и Пекин также намерены расширять взаимодействие и координировать усилия в рамках многосторонних структур, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), «Группа двадцати» (G20), АТЭС. Стороны выступили за укрепление формирующегося многополярного мира и против протекционизма, односторонних рестрикций. Россия и КНР подтвердили, что односторонние принудительные меры, принятые в обход резолюций Совета Безопасности ООН, противоречат Уставу ООН и другим нормам международного права, «не должны ни приниматься, ни признаваться». Страны «будут предпринимать все возможные усилия для развития сотрудничества и взаимопомощи в сфере противодействия односторонним принудительным мерам», – подчеркивается в документе.

