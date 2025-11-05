Президент назначил врио губернатора Тверской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года Nº 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» постановляю: Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», – говорится в документе.

Ранее Королев занимал пост заместителя главы Федеральной антимонопольной службы. Он является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

В сентябре Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Тверь, Зоя Осколкова

