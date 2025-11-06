Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Запад призывает Киев совершить диверсию на Запорожской АЭС, а затем возложить на Россию ответственность за возможную аварию на атомной станции в результате этой атаки. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим найти возможность срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. Для достижения этой цели они предлагают организовать масштабную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан Евросоюза наподобие авиакатастрофы МН17 в 2014 году.

«В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов», – отметили в разведке.

Данные компьютерного моделирования, проведенного влиятельной британской неправительственной организацией Chatham House*, показали, что с учетом розы ветров и движения воздушных масс радиоактивное заражение затронет жителей подконтрольных Киеву районов и граждан стран Евросоюза, которые проживают вблизи украинской западной границы, указали в разведке.

Ответственность за вероятную катастрофу на Западе планируют возложить на Россию и, по данным разведки, самый сложный момент этого замысла – как именно это сделать. В связи с этим британцы, как сообщает СВР, намерены подготовить аргументацию на случай «любого развития событий» и обеспечить освещение в СМИ таким образом, чтобы западная общественность заняла сторону Киева в вопросе определения виновника случившегося.

«Коллективный Запад готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать свою русофобскую политику и усилия по разжиганию войны», – подчеркнули в СВР.

* Генпрокуратура России в 2022 году признала деятельность Chatham House нежелательной в РФ. Минюст внес организацию в список нежелательных.

Москва, Наталья Петрова

