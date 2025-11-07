Трамп заявил о значительном прогрессе в решении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.

«Мы хотим разрешить еще один конфликт. Мы пока не завершили работу, но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что в какой-то момент стороны «поступят очень умно» и достигнут мирного соглашения, передает РИА «Новости».

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что видит «некоторый прогресс» в украинском урегулировании. Он выразил уверенность, что Россия и Украина в какой-то момент поймут, что «должно быть дипломатическое урегулирование».

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России и США осталось решить «один-два» вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине, после чего в Будапеште может состояться встреча лидеров двух стран.

«В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – сказал венгерский премьер журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон, где сегодня пройдет его встреча с Трампом. По мнению Орбана, по итогам переговоров может наступить перемирие и мир на Украине, передает ТАСС.

Премьер Венгрии ранее отмечал, что одной из главных тем переговоров в Белом доме станет поиск путей разрешения украинского конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

