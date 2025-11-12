В армии России созданы войска беспилотных систем

В Вооруженных силах России завершилось создание войск беспилотных систем. Об этом сообщил заместитель начальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов. По его словам, определена структура нового рода войск, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штабные полки и другие подразделения.

«Боевая работа подразделений ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», – рассказал офицер в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

При этом, по его словам, продолжается наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск беспилотных систем. На вооружении новых войск стоят не только воздушные дроны, но и наземные роботизированные системы, а также безэкипажные катера, отметил полковник.

По словам Иштуганова, ежедневно беспилотниками разного класса поражается около 300 целей ВСУ – бронетехника, фортификации и другие военные объекты. «Беспилотные системы задействуются для доставки продуктов и боеприпасов на передний край, а также минирования и эвакуации раненых с поля боя», – добавил он.

Иштуганов также сообщил, что в России будет создано высшее военное учебное заведение войск беспилотных систем, соответствующая работа уже ведется. Сейчас, по его словам, подготовка специалистов для войск беспилотных систем осуществляется в вузах Минобороны, военно-учебных центрах при гражданских вузах, общественных организациях и предприятиях – изготовителях образцов БПЛА. Также обучение наиболее эффективному применению беспилотных систем проводится на полигонах военных округов и в тыловых районах в зоне проведения СВО.

Впервые о планах создания войск беспилотных систем в России заявил министр обороны Андрей Белоусов в декабре прошлого года. Он отметил, что новый вид войск будет сформирован в соответствии с поручением президента РФ. Белоусов также призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА – речь идет об увеличении дальности их применения, автономности и защищенности от помех. В июне этого года Владимир Путин потребовал обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие войск беспилотных систем.

Москва, Наталья Петрова

