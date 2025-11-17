«Гамбургский счет 2025»: в Москве определят победителей политической премии

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) определит победителей премии «Гамбургский счет». Получить престижную награду могут политики, партии, политические группы и кандидаты в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.

18 ноября пройдут онлайн-презентации претендентов. До 19 ноября члены Комитета по политтехнологиям РАСО тайным голосованием определят победителей. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся 21 ноября.

Функции оргкомитета и жюри премии делегированы профильному Комитету по политическим технологиям, который возглавляет исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. Председатель жюри – президент РАСО Евгений Минченко.

Шорт-лист номинантов на Политическую Премию Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» за 2025 год

I. Муниципальный уровень

Лучшая кампания по прямым выборам мэра

Евгений Файзулин , «Новые люди», Иркутский район, Иркутская область

, «Новые люди», Иркутский район, Иркутская область Виктор Константинов , «Новые люди», Покровск, Хангаласский улус, Р. Саха-Якутия

, «Новые люди», Покровск, Хангаласский улус, Р. Саха-Якутия Елена Гопина, КПРФ, Черногорск, Р. Хакасия

Лучшая муниципальная кампания «Единой России»

Магадан, городская дума, Магаданская область

Обнинск, собрание городского округа, Калужская область

Смоленск, городской совет, Смоленская область

Сыктывкар, совет муниципального образования, Р.Коми

Томск, дума города, Томская область

Чебоксары, городское собрание депутатов, Р.Чувашия

Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии

КПРФ, выборы в городскую думу Краснодара, Краснодарский край

ЛДПР, выборы в Ивановскую городскую думу, Ивановская область

«Новые люди», выборы в Воронежскую городскую думу, Воронежская область

«Новые люди», выборы в городскую думу Нижнего Новгорода, Нижегородская область

«Справедливая Россия», выборы в думу города Томска, Томская область

«Справедливая Россия», выборы в совет муниципального образования городского округа Сыктывкар, Р. Коми

Лучшая муниципальная кампания непарламентской партии

«Коммунисты России», выборы в Оренбургский городской совет, Оренбургская область

«Партия Пенсионеров», выборы в Смоленский городской совет, Смоленская область

«Родина», выборы в Тамбовскую городскую думу, Тамбовская область

Мэр года

Максим Афанасьев, Тюмень, Тюменская область

Тимур Закирзянов, Урай, ХМАО-Югра

Олег Имамеев, Благовещенск, Амурская область

Дмитрий Карасёв, Норильск, Красноярский край

Максим Кудрявцев, Новосибирск, Новосибирская область

Наиль Магдеев, Набережные Челны, Р.Татарстан

Ильсур Метшин, Казань, Р.Татарстан

Александр Мудров, Городецкий городской округ, Нижегородская область

Юрий Шалабаев, Нижний Новгород, Нижегородская область

II. Региональный уровень

Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент

Калужская область

Костромская область

Республика Коми

Челябинская область

Лучшая кампания кандидата от «партии власти» в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

Алексей Рожков, Челябинская область (округ 5)

Наталья Никанорова, Челябинская область (округ 20)

Лучшая кампания кандидата парламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

Антон Тыртышный, КПРФ, Новосибирская область (округ 21)

Егор Бабкин, «Справедливая Россия», Челябинская область (округ 19)

Илья Поляков, «Новые люди», Новосибирская область (округ 22)

Лучшая кампания кандидата непарламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

Владимир Михайлов, «Партия социальной защиты», Костромская область (округ 6)

Вячеслав Илюхин, «Родина», Новосибирская область (округ 24)

Лучшая кампания кандидата-самовыдвиженца в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

Сергей Дорофеев, Новосибирская область (округ 38)

Сергей Теребенцев, Ямало-Ненецкий автономный округ (округ 4)

Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии

КПРФ, Республика Коми

ЛДПР, Белгородская область

«Новые люди», Новосибирская область

«Новые люди», Челябинская область

«Справедливая Россия», Новосибирская область

«Справедливая Россия», Челябинская область

Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии

«Партия пенсионеров», Костромская область

«Партия пенсионеров», Новосибирская область

«Партия пенсионеров», Челябинская область

Лучшая кампания врио губернатора

Ирина Гехт, Ненецкий автономный округ

Ростислав Гольдштейн, Республика Коми

Мария Костюк, Еврейская автономная область

Юрий Слюсарь, Ростовская область

Евгений Солнцев, Оренбургская область

Александр Хинштейн, Курская область

Лучшая кампания действующего губернатора

Дмитрий Махонин, Пермский край

Рустам Минниханов, Республика Татарстан

Михаил Развожаев, Севастополь

Владимир Солодов, Камчатский край

Владислав Шапша, Калужская область

Лучшая губернаторская кампания кандидата от оппозиционной партии

Александр Ивачев, КПРФ, Свердловская область

Андрей Кузнецов, «Справедливая Россия», Свердловская область

Василина Кулиева, ЛДПР, Камчатский край

Олег Николаев, «Справедливая Россия», самовыдвижение, Чувашская республикf

Александр Сафронов, КПРФ, Краснодарский край

Губернатор года

Рустам Минниханов, Республика Татарстан

Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика

Александр Хинштейн, Курская область

Андрей Чибис, Мурманская область

«Гамбургский счет» 2025. Зарубежные номинации

Лучшая зарубежная региональная кампания

АдГ, Северный Рейн-Вестфалия (Германия)

Зохран Мамдани, выборы мэра Нью-Йорка

Партия Реформ, местные выборы (Великобритания)

Лучшая зарубежная референдумная кампания

Референдум в Гамбурге о защите климата и безусловном базовом доходе

Референдум в Швейцарии о налогах и электронном удостоверении личности

Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания

ANO, Андрей Бабиш, Чехия

Д66, Нидерланды

Либеральная партия, Канада

Партия прогресса, Норвегия

Свобода наступает, Хавьер Милей, Аргентина

Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания

Бадра Гунба, Абхазия

Кароль Навроцкий, Польша

Родриго Пас, Боливия

Зарубежный провал года

Андри Нирина Радзуэлина, экс-президент Мадагаскара

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании

Кхадга Прасад Шарма Оли, экс-премьер-министр Непала

Эндрю Куомо, экс-губернатор Нью-Йорка

Юн Сок Ёль, экс-президент Южной Кореи

Зарубежный политик года

Андрей Бабиш, чешский предприниматель и политический деятель

Чарльз Кирк, американский политический активист

Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Дональд Трамп, президент США

