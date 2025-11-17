российское информационное агентство 18+

«Гамбургский счет 2025»: в Москве определят победителей политической премии

Фото: raso.ru

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) определит победителей премии «Гамбургский счет». Получить престижную награду могут политики, партии, политические группы и кандидаты в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.

18 ноября пройдут онлайн-презентации претендентов. До 19 ноября члены Комитета по политтехнологиям РАСО тайным голосованием определят победителей. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся 21 ноября.

Функции оргкомитета и жюри премии делегированы профильному Комитету по политическим технологиям, который возглавляет исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. Председатель жюри – президент РАСО Евгений Минченко.

Шорт-лист номинантов на Политическую Премию Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» за 2025 год

I. Муниципальный уровень

Лучшая кампания по прямым выборам мэра

  • Евгений Файзулин, «Новые люди», Иркутский район, Иркутская область
  • Виктор Константинов, «Новые люди», Покровск, Хангаласский улус, Р. Саха-Якутия
  • Елена Гопина, КПРФ, Черногорск, Р. Хакасия

Лучшая муниципальная кампания «Единой России»

  • Магадан, городская дума, Магаданская область
  • Обнинск, собрание городского округа, Калужская область
  • Смоленск, городской совет, Смоленская область
  • Сыктывкар, совет муниципального образования, Р.Коми
  • Томск, дума города, Томская область
  • Чебоксары, городское собрание депутатов, Р.Чувашия

Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии

  • КПРФ, выборы в городскую думу Краснодара, Краснодарский край
  • ЛДПР, выборы в Ивановскую городскую думу, Ивановская область
  • «Новые люди», выборы в Воронежскую городскую думу, Воронежская область
  • «Новые люди», выборы в городскую думу Нижнего Новгорода, Нижегородская область
  • «Справедливая Россия», выборы в думу города Томска, Томская область
  • «Справедливая Россия», выборы в совет муниципального образования городского округа Сыктывкар, Р. Коми

Лучшая муниципальная кампания непарламентской партии

  • «Коммунисты России», выборы в Оренбургский городской совет, Оренбургская область
  • «Партия Пенсионеров», выборы в Смоленский городской совет, Смоленская область
  • «Родина», выборы в Тамбовскую городскую думу, Тамбовская область

Мэр года

  • Максим Афанасьев, Тюмень, Тюменская область
  • Тимур Закирзянов, Урай, ХМАО-Югра
  • Олег Имамеев, Благовещенск, Амурская область
  • Дмитрий Карасёв, Норильск, Красноярский край
  • Максим Кудрявцев, Новосибирск, Новосибирская область
  • Наиль Магдеев, Набережные Челны, Р.Татарстан
  • Ильсур Метшин, Казань, Р.Татарстан
  • Александр Мудров, Городецкий городской округ, Нижегородская область
  • Юрий Шалабаев, Нижний Новгород, Нижегородская область

II. Региональный уровень

Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент

  • Калужская область
  • Костромская область
  • Республика Коми
  • Челябинская область

Лучшая кампания кандидата от «партии власти» в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Алексей Рожков, Челябинская область (округ 5)
  • Наталья Никанорова, Челябинская область (округ 20)

Лучшая кампания кандидата парламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Антон Тыртышный, КПРФ, Новосибирская область (округ 21)
  • Егор Бабкин, «Справедливая Россия», Челябинская область (округ 19)
  • Илья Поляков, «Новые люди», Новосибирская область (округ 22)

Лучшая кампания кандидата непарламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Владимир Михайлов, «Партия социальной защиты», Костромская область (округ 6)
  • Вячеслав Илюхин, «Родина», Новосибирская область (округ 24)

Лучшая кампания кандидата-самовыдвиженца в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Сергей Дорофеев, Новосибирская область (округ 38)
  • Сергей Теребенцев, Ямало-Ненецкий автономный округ (округ 4)

Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии

  • КПРФ, Республика Коми
  • ЛДПР, Белгородская область
  • «Новые люди», Новосибирская область
  • «Новые люди», Челябинская область
  • «Справедливая Россия», Новосибирская область
  • «Справедливая Россия», Челябинская область

Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии

  • «Партия пенсионеров», Костромская область
  • «Партия пенсионеров», Новосибирская область
  • «Партия пенсионеров», Челябинская область

Лучшая кампания врио губернатора

  • Ирина Гехт, Ненецкий автономный округ
  • Ростислав Гольдштейн, Республика Коми
  • Мария Костюк, Еврейская автономная область
  • Юрий Слюсарь, Ростовская область
  • Евгений Солнцев, Оренбургская область
  • Александр Хинштейн, Курская область

Лучшая кампания действующего губернатора

  • Дмитрий Махонин, Пермский край
  • Рустам Минниханов, Республика Татарстан
  • Михаил Развожаев, Севастополь
  • Владимир Солодов, Камчатский край
  • Владислав Шапша, Калужская область

Лучшая губернаторская кампания кандидата от оппозиционной партии

  • Александр Ивачев, КПРФ, Свердловская область
  • Андрей Кузнецов, «Справедливая Россия», Свердловская область
  • Василина Кулиева, ЛДПР, Камчатский край
  • Олег Николаев, «Справедливая Россия», самовыдвижение, Чувашская республикf
  • Александр Сафронов, КПРФ, Краснодарский край

Губернатор года

  • Рустам Минниханов, Республика Татарстан
  • Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
  • Александр Хинштейн, Курская область
  • Андрей Чибис, Мурманская область

«Гамбургский счет» 2025. Зарубежные номинации

Лучшая зарубежная региональная кампания

  • АдГ, Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
  • Зохран Мамдани, выборы мэра Нью-Йорка
  • Партия Реформ, местные выборы (Великобритания)

Лучшая зарубежная референдумная кампания

  • Референдум в Гамбурге о защите климата и безусловном базовом доходе
  • Референдум в Швейцарии о налогах и электронном удостоверении личности

Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания

  • ANO, Андрей Бабиш, Чехия
  • Д66, Нидерланды
  • Либеральная партия, Канада
  • Партия прогресса, Норвегия
  • Свобода наступает, Хавьер Милей, Аргентина

Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания

  • Бадра Гунба, Абхазия
  • Кароль Навроцкий, Польша
  • Родриго Пас, Боливия

Зарубежный провал года

  • Андри Нирина Радзуэлина, экс-президент Мадагаскара
  • Кир Стармер, премьер-министр Великобритании
  • Кхадга Прасад Шарма Оли, экс-премьер-министр Непала
  • Эндрю Куомо, экс-губернатор Нью-Йорка
  • Юн Сок Ёль, экс-президент Южной Кореи

Зарубежный политик года

  • Андрей Бабиш, чешский предприниматель и политический деятель
  • Чарльз Кирк, американский политический активист
  • Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля
  • Санаэ Такаити, премьер-министр Японии
  • Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
  • Дональд Трамп, президент США

Москва, Зоя Осколкова

