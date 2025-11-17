«Гамбургский счет 2025»: в Москве определят победителей политической премии

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) определит победителей премии «Гамбургский счет». Получить престижную награду могут политики, партии, политические группы и кандидаты в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.
18 ноября пройдут онлайн-презентации претендентов. До 19 ноября члены Комитета по политтехнологиям РАСО тайным голосованием определят победителей. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся 21 ноября.
Функции оргкомитета и жюри премии делегированы профильному Комитету по политическим технологиям, который возглавляет исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. Председатель жюри – президент РАСО Евгений Минченко.
Шорт-лист номинантов на Политическую Премию Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» за 2025 год
I. Муниципальный уровень
Лучшая кампания по прямым выборам мэра
- Евгений Файзулин, «Новые люди», Иркутский район, Иркутская область
- Виктор Константинов, «Новые люди», Покровск, Хангаласский улус, Р. Саха-Якутия
- Елена Гопина, КПРФ, Черногорск, Р. Хакасия
Лучшая муниципальная кампания «Единой России»
- Магадан, городская дума, Магаданская область
- Обнинск, собрание городского округа, Калужская область
- Смоленск, городской совет, Смоленская область
- Сыктывкар, совет муниципального образования, Р.Коми
- Томск, дума города, Томская область
- Чебоксары, городское собрание депутатов, Р.Чувашия
Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии
- КПРФ, выборы в городскую думу Краснодара, Краснодарский край
- ЛДПР, выборы в Ивановскую городскую думу, Ивановская область
- «Новые люди», выборы в Воронежскую городскую думу, Воронежская область
- «Новые люди», выборы в городскую думу Нижнего Новгорода, Нижегородская область
- «Справедливая Россия», выборы в думу города Томска, Томская область
- «Справедливая Россия», выборы в совет муниципального образования городского округа Сыктывкар, Р. Коми
Лучшая муниципальная кампания непарламентской партии
- «Коммунисты России», выборы в Оренбургский городской совет, Оренбургская область
- «Партия Пенсионеров», выборы в Смоленский городской совет, Смоленская область
- «Родина», выборы в Тамбовскую городскую думу, Тамбовская область
Мэр года
- Максим Афанасьев, Тюмень, Тюменская область
- Тимур Закирзянов, Урай, ХМАО-Югра
- Олег Имамеев, Благовещенск, Амурская область
- Дмитрий Карасёв, Норильск, Красноярский край
- Максим Кудрявцев, Новосибирск, Новосибирская область
- Наиль Магдеев, Набережные Челны, Р.Татарстан
- Ильсур Метшин, Казань, Р.Татарстан
- Александр Мудров, Городецкий городской округ, Нижегородская область
- Юрий Шалабаев, Нижний Новгород, Нижегородская область
II. Региональный уровень
Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент
- Калужская область
- Костромская область
- Республика Коми
- Челябинская область
Лучшая кампания кандидата от «партии власти» в одномандатном округе на выборах в региональный парламент
- Алексей Рожков, Челябинская область (округ 5)
- Наталья Никанорова, Челябинская область (округ 20)
Лучшая кампания кандидата парламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент
- Антон Тыртышный, КПРФ, Новосибирская область (округ 21)
- Егор Бабкин, «Справедливая Россия», Челябинская область (округ 19)
- Илья Поляков, «Новые люди», Новосибирская область (округ 22)
Лучшая кампания кандидата непарламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент
- Владимир Михайлов, «Партия социальной защиты», Костромская область (округ 6)
- Вячеслав Илюхин, «Родина», Новосибирская область (округ 24)
Лучшая кампания кандидата-самовыдвиженца в одномандатном округе на выборах в региональный парламент
- Сергей Дорофеев, Новосибирская область (округ 38)
- Сергей Теребенцев, Ямало-Ненецкий автономный округ (округ 4)
Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии
- КПРФ, Республика Коми
- ЛДПР, Белгородская область
- «Новые люди», Новосибирская область
- «Новые люди», Челябинская область
- «Справедливая Россия», Новосибирская область
- «Справедливая Россия», Челябинская область
Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии
- «Партия пенсионеров», Костромская область
- «Партия пенсионеров», Новосибирская область
- «Партия пенсионеров», Челябинская область
Лучшая кампания врио губернатора
- Ирина Гехт, Ненецкий автономный округ
- Ростислав Гольдштейн, Республика Коми
- Мария Костюк, Еврейская автономная область
- Юрий Слюсарь, Ростовская область
- Евгений Солнцев, Оренбургская область
- Александр Хинштейн, Курская область
Лучшая кампания действующего губернатора
- Дмитрий Махонин, Пермский край
- Рустам Минниханов, Республика Татарстан
- Михаил Развожаев, Севастополь
- Владимир Солодов, Камчатский край
- Владислав Шапша, Калужская область
Лучшая губернаторская кампания кандидата от оппозиционной партии
- Александр Ивачев, КПРФ, Свердловская область
- Андрей Кузнецов, «Справедливая Россия», Свердловская область
- Василина Кулиева, ЛДПР, Камчатский край
- Олег Николаев, «Справедливая Россия», самовыдвижение, Чувашская республикf
- Александр Сафронов, КПРФ, Краснодарский край
Губернатор года
- Рустам Минниханов, Республика Татарстан
- Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
- Александр Хинштейн, Курская область
- Андрей Чибис, Мурманская область
«Гамбургский счет» 2025. Зарубежные номинации
Лучшая зарубежная региональная кампания
- АдГ, Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
- Зохран Мамдани, выборы мэра Нью-Йорка
- Партия Реформ, местные выборы (Великобритания)
Лучшая зарубежная референдумная кампания
- Референдум в Гамбурге о защите климата и безусловном базовом доходе
- Референдум в Швейцарии о налогах и электронном удостоверении личности
Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания
- ANO, Андрей Бабиш, Чехия
- Д66, Нидерланды
- Либеральная партия, Канада
- Партия прогресса, Норвегия
- Свобода наступает, Хавьер Милей, Аргентина
Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания
- Бадра Гунба, Абхазия
- Кароль Навроцкий, Польша
- Родриго Пас, Боливия
Зарубежный провал года
- Андри Нирина Радзуэлина, экс-президент Мадагаскара
- Кир Стармер, премьер-министр Великобритании
- Кхадга Прасад Шарма Оли, экс-премьер-министр Непала
- Эндрю Куомо, экс-губернатор Нью-Йорка
- Юн Сок Ёль, экс-президент Южной Кореи
Зарубежный политик года
- Андрей Бабиш, чешский предприниматель и политический деятель
- Чарльз Кирк, американский политический активист
- Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля
- Санаэ Такаити, премьер-министр Японии
- Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
- Дональд Трамп, президент США
Москва, Зоя Осколкова
