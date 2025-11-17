В Кремле заявили о контактах между Россией и Украиной по обмену пленными

Между Россией и Украиной идут экспертные контакты по обмену пленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос о том, планируется ли в Стамбуле встреча российской и украинской делегаций по вопросу обмена пленными, Песков ответил: «Сейчас пока мне нечего по этому сюжету сообщить».

«Там по обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть. Проговор продолжается», – продолжил представитель Кремля. В то же время, добавил Песков, «конкретики» о возможной встрече по этой теме в Стамбуле он сообщить сейчас не может.

Также представитель Кремля выразил надежду, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будет выполнена подготовка и созданы необходимые условия. «Из Вашингтона звучат заявления, и из Москвы неоднократно звучали заявления, подтверждающие наше понимание, что любой саммит должен быть результативным, а результативность саммита является предметом скрупулезной и глубокой подготовки. Поэтому, как только подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится», – сказал Песков.

«Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят, – добавил он. – Хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы они наступили скорее раньше, чем позже».

Москва, Наталья Петрова

