Спецпосланник США по Украине Кит Келлог планирует уволиться в январе

Специальный посланник США по Украине Кит Келлогг сообщил своим помощникам, что планирует покинуть администрацию в январе, сообщило агентство Reuters на своем сайте со ссылкой на четыре источника.

Его уход означал бы потерю ключевого сторонника Киева в правительстве США, пишут западные СМИ.

Назначение специального посланника президента носит временный характер, и теоретически такие посланники должны быть утверждены Сенатом для работы более 360 дней.

По словам источников, Келлог дал понять, что январь 2026 года был бы естественным временем для ухода, учитывая действующее законодательство.

Напомним, что накануне сообщалось о новом мирном плане по Украине, который продвигает администрация Трампа, он, якобы, должен быть согласован в ближайшее время.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube