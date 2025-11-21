«Лучше договариваться сейчас, чем потом»: Кремль поставил ультиматум Зеленскому

Пространство для свободы принятия решений для Владимира Зеленского сокращается по мере утраты территорий в ходе наступления российских войск. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава киевского режима должен принять ответственное решение по урегулированию конфликта – сделать это надо сейчас, потом будет поздно.

Песков подчеркнул, что активное продвижение российских военные в зоне спецоперации должно убедить Зеленского, что «лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом».

Пресс-секретарь президента РФ назвал действия российских вооруженных сил «принуждением Зеленского и его режима» к мирному урегулированию конфликта. По его словам, продолжение боевых действий для Киева «бессмысленно и опасно». «Режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность», – добавил Песков.

Песков также подчеркнул, что Москва открыта к мирным переговорам по Украине на основе того обсуждения, которое ранее имело место на встрече президентов России и США в Анкоридже. «Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок в плане США, но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, хотя контакты наши не прекращаются», – подчеркнул он.

При этом представитель Кремля не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Зеленский якобы подпишет мирный план, предложенный администрацией Дональда Трампа, до 27 ноября. «Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда они дают такое сообщение», – отметил Песков.

Тем временем, агентство Reuters сообщило, что США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если она не примет американский мирный план до 27 ноября.

