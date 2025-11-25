Дрисколл проводит встречи с представителями России в Абу-Даби

Министр армии США Дэн Дрисколл провел встречу в Абу-Даби с российскими чиновниками по украинскому урегулированию 24 ноября. Сегодня, 25 ноября, как ожидается, переговоры продолжатся. Об этом информирует американский телеканал CBS со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и двух дипломатических источников. Встреча Дрисколла с российскими официальными лицами последовала за визитом в Киев на прошлой неделе и переговорами по предложенному администрацией США мирному плану по Украине в Женеве.

«Госсекретарь Дрисколл встречался несколько часов с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует провести встречу с ними еще раз в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», – приводит CBS News слова представителя США. Кто входит в составы делегаций США и России, неизвестно.

Консультации проходят на фоне активизации усилий президента Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украине: официальные лица США проводят переговоры с представителями обеих стран, говорится в публикации. В минувшие выходные Дрисколл, глава Госдепа США Марко Рубио, спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а также дипломаты из Украины и европейских стран-союзников провели переговоры в Женеве. СМИ оценили консультации американской делегации с украинскими представителями как конструктивные.

Впрочем, пока неясно, насколько Россия и Украина близки к мирному соглашению, отмечает CBS.

По сведениям Politico, на встрече 25 ноября в Абу-Даби Дрисколл представит российской стороне план урегулирования украинского конфликта из 19 пунктов. После женевских консультаций первоначальный документ, состоящий из 28 пунктов, было решено сократить до 19, пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. Из плана были исключены вопросы территорий, в том числе касающиеся передачи подконтрольной Киеву части Донбасса России. Эти пункты, по информации издания, было предложено вынести на отдельные переговоры между Трампом и Зеленским, пишет РБК.

Ранее CBS сообщал, что официальные лица США и Украины обсудили возможный визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на этой неделе после того, как Трамп назвал четверг, 27 ноября, подходящим дедлайном для согласия Киева на мирный план. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт меж тем заявила журналистам, что в данный момент планов на встречу Трампа с Зеленским нет, «все может измениться очень быстро». Она также сообщила об оптимистическом настрое в Белом доме после переговоров по американскому плану по украинскому урегулированию в Женеве. Левитт отметила, что данный план составлялся, учитывая позиции России и Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу, 21 ноября, заявил, что Москва получила от Вашингтона текст мирного плана по Украине. По его словам, этот документ может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, однако предметно с Россией он не обсуждается.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что США выйдут на российских представителей с предложением начать очное обсуждение плана по Украине. По его словам, определенные сигналы на этот счет есть, однако конкретных договоренностей пока не достигнуто. «Мы еще конкретные предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали», – добавил Ушаков, чьи слова приводит «Интерфакс».

