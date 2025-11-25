Вакханалия: в Кремле оценили ситуацию с мирным планом США

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить сообщения западных СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с российскими представителями в Абу-Даби для обсуждения плана США по украинскому урегулированию, но и не опроверг их. «У нас нет никаких новаций. СМИ пишут очень много всего», – сказал он. Песков при этом назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией, отметив, что по этой теме публикуется очень много противоречивых данных и заявлений.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию, по-другому ее не назовешь» – сказал пресс-атташе Кремля.

По его словам, Кремль «предпочитает не заниматься мегафонной дипломатией». Американский план по Украине, судя по сообщениям СМИ, уже претерпел изменения, и российская сторона ждет, когда американская сторона поделится с ней официальным документом, добавил Песков. При этом он отрицательно ответил на вопрос, делились ли США с Россией обновленным планом по Украине, урезанным с 28-ми до 19 пунктов, который появился в СМИ. «Мы не знаем, о чем идет речь», – сказал представитель Кремля.

Сам переданный Москве мирный план Песков назвал «наброском американской стороны», который «верстался, в том числе, основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. «Предметно этот план не готовился, не обсуждался», – сказал он. Песков добавил, что американский проект урегулирования конфликта на Украине может стать хорошей основой для переговоров. «Сейчас единственное, что есть субстантивное, – это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент», – отметил представитель Кремля, чьи слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента заверил, что Москва остается полностью открытой для переговорного процесса. «Мы заинтересованы достигать наших целей именно политико-дипломатическими средствами. В этом плане наша позиция не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны», – отметил Песков.

О том, что администрация Трампа подготовила план по урегулированию украинско-российского конфликта, стало известно на прошлой неделе. 23 ноября рамочный документ обсудили представители США и Украины в Женеве. После них глава Госдепа Марко Рубио заявил о достигнутом огромном прогрессе, отметив, что предложенный США проект мирного плана, не окончательный и есть еще вопросы, требующие проработки.

Изначально проект американского мирного плана состоял из 28 пунктов, но после переговоров в Женеве число пунктов в плане, по информации западных СМИ, урезали до 19.

Москва, Наталья Петрова

