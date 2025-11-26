Суд подтвердил, что бывший президент Бразилии должен отсидеть 27 лет

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару должен начать отбывать 27-летнее тюремное заключение за подготовку попытки государственного переворота, постановил во вторник судья Верховного суда Александре де Мораес.

Защита бывшего президента решила не подавать последнюю апелляцию после его осуждения за подготовку государственного переворота в 2022 году с целью свержения своего преемника, президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В результате Мораес потребовал признать приговор окончательным, исключив возможность дальнейших апелляций и послужив основанием для 27-летнего срока Болсонару.

Болсонару находится в тюрьме в штаб-квартире Федеральной полиции Бразилии с субботы после того, как полиция задержала его за попытку снять выданный судом электронный браслет.

Адвокаты Болсонару назвали арест бывшего президента «неоправданным» и заявили, что его здоровье находится под угрозой во время заключения. Позже Верховный суд опубликовал видео, на котором, как утверждается, Болсонару признаётся в том, что он пытался взломать свой браслет паяльником. Он пояснил, что сделал это не для того, чтобы сбежать из-под домашнего ареста, а потому, что новые лекарства вызвали у него галлюцинации. Ему, якобы, казалось, что его подслушивают и за ним подглядывают.

Дело, приведшее к тюремному заключению Болсонару, началось вскоре после того, как он проиграл Луле да Силве на переизбрании в 2022 году. Федеральные власти утверждают, что бывший президент и его сообщники сразу же начали разрабатывать незаконный план по сохранению президентского поста, одним из результатов которого стал штурм сторонников Болсонару правительственных зданий в Бразилии 8 января 2023 года.

Рио-де-Жанейро, Елена Васильева

