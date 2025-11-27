МИД России: Москва будет работать с теми предложениями, которые привезет Уиткофф

Москва будет работать с тем, с чем приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Россию, его визит остается в силе – у российской стороны нет никаких поводов ставить это под вопрос. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Все, что на эту тему можно и нужно было сообщить, вчера было сделано по линии помощника президента и по линии пресс-секретаря президента. Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать», – сказал Рябков в ответ на вопрос, ожидает ли Москва, что спецпосланник США привезет с собой обновленный вариант мирного плана США по Украине. Слова замминистра приводит РИА «Новости».

При этом дипломат отметил, что у российской стороны пока нет «ясности относительно того, чем закончились обсуждения в Женеве и также какова роль во всем происходящем деструктивных сил, формирующихся вокруг Евросоюза, которые пытались и продолжают пытаться сорвать дальнейший прогресс»

«Посмотрим, что он привезет, с тем и будем работать ", – сказал замглавы МИД.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о достигнутой предварительной договоренности о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе. По его словам, со спецпосланником американского лидера будет обсуждаться предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Меж тем, точной даты визита американского представителя в Россию пока нет, указал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва ожидает приезда Уиткоффа и готовится к его контактам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube