Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что Соединенные Штаты ведут «17 недель психологической войны» против его страны, призвав военных сохранять «спокойствие» и «бдительность» перед лицом американского военного присутствия в Карибском бассейне. Между тем, президент США Дональд Трамп анонсировал некие наземные действия против «наркоторговцев Венесуэллы».

Он санкционировал тайные операции ЦРУ в Венесуэле и подтвердил, что не исключает военного вмешательства, а также заверил, что проведёт переговоры с Николасом Мадуро «своевременно». В рамках антинаркотических операций, направленных непосредственно против Венесуэлы, Соединённые Штаты направили в Карибский бассейн крупнейший в мире авианосец, а также флотилию военных кораблей и истребителей.

«В течение 17 недель иностранные империалистические силы непрерывно угрожали нарушить мир в Карибском море, Южной Америке и Венесуэле, используя ложные и экстравагантные предлоги», – заявил Николас Мадуро в записанном обращении к военным по случаю 105-летия военной авиации. «Семнадцать недель психологической войны и безнравственного давления, которые, вместо того чтобы напугать наш народ, пробудили колоссальную силу сопротивления и национального самосознания », – добавил он.

Во время церемонии по случаю годовщины министр обороны Владимир Падрино Лопес раскритиковал военное сотрудничество между Соединёнными Штатами и некоторыми их карибскими соседями. «Это раболепные правительства, которые играют в империалистическую игру, милитаризуют Карибский бассейн, превращают его в закрытое море ради собственных интересов», – заявил он.

Накануне Доминиканская Республика предоставила американским военным разрешение на использование своего главного аэропорта и авиабазы. Тринидад и Тобаго, небольшой англоязычный архипелаг, расположенный примерно в десяти километрах от Венесуэлы, в последние недели проводил совместные военные учения с США. В понедельник Вашингтон усилил давление на Николаса Мадуро, объявив «Картель Солнца» террористической организацией. Перед началом военных операций в Карибском бассейне Министерство юстиции США увеличило вознаграждение до 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать Мадуро, которого Вашингтон обвиняет в том, что он является одним из лидеров картеля.

«Картель де лос Солес» – организация, существование которой, по мнению многих экспертов, остаётся недоказанным. Они предполагают, что она представляет собой коррупционные сети, потворствующие незаконной деятельности. Соединённые Штаты нанесли около 20 авиаударов по судам предполагаемых наркоторговцев, в результате чего погибло по меньшей мере 83 человека. Власти Венесуэлы утверждают, что размещение американских войск – это предлог для свержения президента Мадуро и захвата нефтяных запасов страны. По словам экспертов, именно нефть является основной причиной агрессии США против Венесуэллы.

Москва, Елена Васильева

