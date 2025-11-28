Виктор Орбан летит в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки нефти и газа в Венгрию, а также мирные усилия на Украине.

Орбан поддерживает тесные отношения с Москвой, а Венгрия по-прежнему во многом зависит от российских энергоносителей, напоминает агентство Reuters.

«Я еду (в Москву), чтобы обеспечить надежное энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год», – сообщил Орбан в своих соцсетях.

На вопрос о том, будут ли в повестке дня также рассмотрены мирные усилия на Украине, Орбан ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Венгрии освобождение от санкций на использование российской нефти и газа после того, как Орбан настоял на отсрочке во время дружеской встречи с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Венгрия также подписала пакт о сотрудничестве в области ядерной энергетики с США.

Сделка предусматривает, что Венгрия будет закупать американское ядерное топливо и технологии для хранения отработанного топлива на построенной Россией атомной электростанции, известной как «Пакш I».

Орбан ранее заявлял, что хочет возродить планы «мирного саммита» в Будапеште между Трампом и Путиным по Украине, который должен был состояться в октябре, но был отложен.

Москва, Елена Васильева

