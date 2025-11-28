Путин посетит Индию с госвизитом на следующей неделе – Кремль

Президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Визит пройдет по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В Кремле заявили, что этот визит «имеет важное значение». На переговорах с индийской делегацией во главе с Моди будет обсуждаться вся обширная повестка дня российско-индийских отношений и стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, лидеры рассмотрят актуальные международные и региональные темы.

Во время визита Путин также встретится с президентом Индии Дроупади Мурму.

«По итогам переговоров будет принято Совместное заявление и подписан целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов», – отметили в Кремле.

Москва, Наталья Петрова

