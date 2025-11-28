Кремль получил согласованный в Женеве мирный план по Украине

США передали российской стороне основные параметры мирного плана по Украине после переговоров в Женеве с участием представителей Киева и США, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. «На следующей неделе будет в Москве разговор», – добавил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидают с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Точная дата приезда американского представителя пока неизвестна.

В Кремле рассчитывают, что в ходе переговоров будет определено, какие конкретные страны и организации признают решения по украинскому урегулированию и сложившиеся территориальные реалии.

«Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров. Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном мегафонном формате, считаем это неправильным», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что на переговорах также будут обсуждаться границы вывода украинских войск. «Все детали мы сейчас не будем называть. Президент к этому вчера призвал. Все это будет обсуждаться», – отметил он.

Представитель Кремля также указал, что «есть проблемы с легитимностью» у Владимира Зеленского из-за его нежелания проводить выборы и «фактически соблюдать конституцию». «Но с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение вывести все в мирное русло», – указал Песков.

Накануне Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Бишкек заявил, что подписывать документы по мирному урегулированию с нелегитимной украинской властью не имеет смысла. По его словам, Москва хочет договориться с Киевом, но сейчас это юридически невозможно. «От них кто может, кто хочет, тот пускай и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все», – заявил глава государства.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на украинский источник, что Киев на переговорах в Женеве согласился с большинством пунктов предложенного США мирного плана за исключением важных для России трех ключевых разделов, касающихся передачи РФ территорий в Донбассе, ограничений численности ВСУ и невступления в НАТО.

О том, что Украина не намерена отказываться от территорий в рамках мирного урегулирования, накануне заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. «Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», – сказал Ермак в комментарии журналу The Atlantic. Он добавил, что Киев согласен обсуждать только вопрос остановки огня по линии разграничения, передает «Страна.ua». А сегодня утром к Ермаку пришли с обыском сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

