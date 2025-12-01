Владимир Путин подписал указ о безвизе с Китаем

Владимир Путин сегодня подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в Россию до 14 сентября 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Китая смогут приезжать в Россию с любыми целями кроме трудовых и образовательных по обычным паспортам не более чем на 30 дней.

Эти правила вводятся «с учетом принципа взаимности», подчеркивается в документе. Указ вступил в силу со дня подписания.

Согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России, после отмены виз для туристов из КНР турпоток из Китая в Россию может вырасти как минимум на 30%. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что турпоток из КНР в первую очередь вырастет в приграничных регионах, в регионах Дальнего Востока, передает ТАСС.

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Новшество начало действовать с 15 сентября. Эта мера введена пока в тестовом режиме на год. Президент РФ Владимир Путин назвал данное решение очень добрым жестом со стороны Пекина и заявил, что Москва зеркально ответит на решение Китая о безвизе для россиян.

18 ноября Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном пообещал, что визы для туристов из Китая будут отменены в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

