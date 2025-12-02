Зачем Трамп отправил в Москву Уиткоффа и своего зятя

Администрация Трампа спешит заключить мирное соглашение о прекращении конфликта на Украине, президент Дональд Трамп направляет в Москву двух своих высокопоставленных дипломатов. Это его бывший деловой партнер и его зять, и ни один из них не был подтвержден законодателями в Сенате, сообщает CNN.

Спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с президентом России Владимиром Путиным во вторник во второй половине дня. Они постараются убедить российского лидера согласиться на мир, отмечает CNN.

Последние усилия Трампа на украинском направлении, включая личные встречи под руководством Уиткоффа, Кушнера, министра армии Дэна Дрисколла и госсекретаря Марко Рубио, подчеркивают его нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии.

В течение своего второго срока Трамп обращался к узкому кругу деловых партнеров и доверенных союзников, чтобы попытаться разрешить некоторые из самых сложных конфликтов в мире.

Они добились успехов. Уиткофф и Кушнер сыграли ключевую роль в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, и, по словам представителей администрации, именно поэтому они оказались в центре переговоров о прекращении конфликта между Россией и Украиной.

После соглашения о прекращении огня Трамп назвал Уиткоффа «великим переговорщиком, потому что он отличный парень».

Первоначально Уиткофф был назначен специальным посланником по Ближнему Востоку, которому было поручено попытаться положить конец войне в Газе. Но вскоре его полномочия расширились и стали включать в себя усилия по прекращению конфликта России и Украины.

Его назначение для урегулирования двух самых сложных мировых кризисов вызвало недоумение в Вашингтоне и за рубежом, пишет CNN в большом редакционном материале.

Однако бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил, что Трамп «всегда не хотел передавать себя в руки бюрократии» и вместо этого полагался на «личную дипломатию».

Чиновник отметил, что Трамп не первый президент, поступивший подобным образом, но это возвращает нас к эпохе до холодной войны, когда еще не был создан Совет национальной безопасности, а дипломатическая и гражданская службы не были профессионализированы, напоминает CNN.

Теплые отношения Уиткоффа с Москвой вызвали обеспокоенность у некоторых союзников, особенно учитывая историю общения его с высокопоставленными российскими чиновниками без присутствия опытных дипломатов, а порой даже и американских секретарей.

Сам Трамп рассказал, что встреча Путина со своим спецпредставителем, которая изначально должна была продлиться 15-20 минут, в итоге растянулась примерно на пять часов.

«Я спросил: «О чём, чёрт возьми, вы говорили пять часов?" А он ответил: «Просто много интересного»», – вспоминал Трамп в своих выступлениях в октябре.

В ходе телефонного разговора в середине октября, аудиозапись которого была просмотрена и расшифрована агентством Bloomberg, Уиткофф консультировал главного российского советника по внешней политике Юрия Ушакова о том, как Путину следует подойти к разговору с Трампом, который состоялся всего за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Некоторые европейские чиновники заявили, что это откровение их возмутило, но не удивило. Трамп, тем временем, отверг все опасения за поведение Уиткоффа.

«Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Вот что делает переговорщик», – заявил Трамп журналистам на прошлой неделе.

В понедельник, отвечая на вопрос о том, чего Трамп ожидает от предстоящей встречи в Москве, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт назвала администрацию «очень оптимистичной».

«Мы изложили свои пункты на бумаге», – сказала она во время пресс-конференции. «Эти пункты были существенно уточнены. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом, мы чувствуем себя довольно хорошо и надеемся, что эта война наконец-то закончится».

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Анна Келли заявила: «Президент Трамп гордится работой всей своей команды по национальной безопасности, включая специального посланника Уиткоффа и г-на Кушнера, которые вели переговоры с обеими сторонами этого конфликта с целью выработать соглашение, которое обеспечит прочный и осуществимый мир».

Кушнер становится ключевой фигурой

К Уиткоффу, пытающемуся заключить сделку, присоединится Кушнер.

Кушнер, который в течение нескольких недель входил в состав делегации США на двух встречах высокого уровня с украинскими официальными лицами, вновь стал ключевой фигурой в дипломатических усилиях администрации.

Кушнер не занимает официальной должности в правительстве США. Он вновь оказался в центре внимания общественности, когда вместе с Уиткоффом вёл переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

После этого шаткого перемирия он начал тихо работать вместе с бизнесменом, ставшим послом, над прекращением войны на Украине, сообщили CNN многочисленные источники, знакомые с его ролью.

Чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру, утверждают, что не было какого-то конкретного момента, когда было решено, что зять президента начнёт заниматься российско-украинскими вопросами. Они утверждают, что это было естественным продолжением его работы, которую он вёл ещё до вступления Трампа в должность, когда он консультировал некоторых чиновников администрации в период перехода президентской власти по вопросам, касающимся Ближнего Востока.

По словам источников, Трамп считает Кушнера своим «ближайшим помощником» по вопросам внешней политики. Один из источников, близких к нему, отметил, что у него есть хорошие идеи, как сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Источники, близкие к нему, также утверждают, что у него есть редкое качество, которым не обладают мало кто даже в высших эшелонах окружения президента: полное доверие Трампа.

По словам источников, это доверие имело решающее значение для того, чтобы дать понять иностранным лидерам, что, когда он вмешивается, они, по сути, имеют дело с Трампом напрямую.

Однако полагаться на столь узкий круг, как это делает Трамп, опасно, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

«Вы совершаете ошибки, и у вас недостаточно широкого круга, чтобы бросить вызов мышлению, представить противоположные точки зрения, – говорили они. – Вы можете загнать себя в довольно узкую колею, не понимая, какими могли бы быть альтернативы».

Трамп «считает, что его эмиссары, кем бы они ни были, если они напрямую связаны с ним и выражают его точку зрения, то это главное», – сказал чиновник CNN.

Когда речь заходит о переговорах между Россией и Украиной, «президент обращается к людям, которых он хорошо знает, которым доверяет, которым он доверяет, которые, по его мнению, добились успеха в других сферах бизнеса и, безусловно, могут добиться успеха в этом».

Закрытие сделки

Присутствие Кушнера в команде, работающей на Украине, по-видимому, отражало растущее разочарование Трампа в связи с его неспособностью быстро положить конец многолетнему конфликту и его желанием перенести свой подход, использованный во время сделки по Газе, на отношения между Россией и Украиной.

Для украинцев это также стало сигналом того, что Трамп верит в достижимость сделки.

«Украинцы считают, что Трамп рассматривает Кушнера как кандидата, способного сблизиться. Они надеются, что Джаред сможет сократить разрыв, они работают над этим с администрацией, но не считают, что это уже конец», – сказал источник, близкий к украинцам.

Однако некоторые подняли вопросы о роли Кушнера в переговорном процессе, поскольку администрация работает над заключением сделки с российским правительством, которое, по словам даже самого Трампа, похоже, не желает мира.

Один европейский чиновник отметил, что «неясно, каковы его полномочия и границы».

«Я слышал, что он очень быстро учится, но от члена переговорной группы можно было бы ожидать глубоких знаний по вопросам ещё до встречи, а не обучения в процессе работы, – сказали они. – Конечно, довольно необычно иметь в составе переговорной группы человека, не имеющего официальной должности».

В конце октября Уиткофф и Кушнер встретились в Майами с находящимся под санкциями главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Дмитриев, как и Кушнер и Уиткофф, не является традиционным дипломатом, но имеет тесные связи с Путиным и поэтому рассматривается как потенциальный посредник, отмечает CNN.

Кушнер и Дмитриев, выпускник Гарвардской школы бизнеса, как сообщается, знакомы много лет. По словам источника, близкого к Белому дому, они работали вместе во время первого срока Трампа.

Спустя несколько недель после этой встречи появился проект из 28 пунктов, который европейские чиновники и члены Конгресса осудили как капитуляцию перед Россией.

Белый дом заявил, что над проектом работали и Уиткофф, и Рубио. Рубио тогда заявил, что в ходе встречи высокопоставленных чиновников США и Украины в Женеве в конце ноября в него были внесены изменения. Глава американской дипломатии заявил в воскресенье, что переговоры во Флориде продолжают продвигаться. Рубио возглавлял делегацию на обеих встречах.

«Это деликатный, сложный вопрос, в нем много движущихся частей, и, очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна стать частью уравнения, – и это продолжится позднее на этой неделе, когда г-н Уиткофф отправится в Москву», – сказал Рубио в воскресенье.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube