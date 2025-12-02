Кремль: Путин и Уиткофф обсудят понимания, которых достигли США и Украина

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве станет важным шагом на пути к мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов, предваряющем российско-индийский саммит в Нью-Дели.

По его словам, стороны обсудят «достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования».

Песков напомнил, что переговорам предшествовали две недели интенсивной работы США с украинской стороной, в ходе которой готовился проект мирного плана по Украине. Он добавил, что в Москве ценят усилия Вашингтона по украинскому урегулированию. «Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что оно будет успешным», – сказал Песков, отметив, что Москва готова внести в это свой вклад, потому что заинтересована в мире.

Представитель Кремля уточнил, что встреча Путина и Уиткоффа примерно в 17:00 мск, передает «Интерфакс».

Спецпосланник президента США сейчас летит в Москву. По данным СМИ, самолет с Уиткоффом на борту уже вошел в воздушное пространство России.

Москва, Наталья Петрова

