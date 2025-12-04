Кремль объявил дату эфира «Итогов года с Владимиром Путиным»

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Мероприятие уже в третий раз объединит в себе прямую линию и большую пресс-конференцию.

Вопросы на прямую линию с главой государства будут принимать с 15:00 мск 4 декабря вплоть до окончания программы 19 декабря.

Вопрос президенту можно будет задать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы российскому лидеру могут быть отправлены через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, уточняет Кремль. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что вопросы граждан для прямой линии с президентом будут собираться, в том числе, при помощи искусственного интеллекта. «Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.

