Британия и Норвегия собираются «охотиться» на русские подлодки в Северной Атлантике

Великобритания и Норвегия подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны в четверг, 4 декабря, которое включает планы по совместной эксплуатации флота фрегатов для «охоты на российские подводные лодки» в Северной Атлантике, сообщает Министерство обороны Великобритании.

В заявлении министерства напоминается, что это соглашение было заключено через несколько месяцев после того, как Норвегия объявила о покупке не менее пяти фрегатов Type 26 у британской группы BAE Systems на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов (11,5 миллиарда евро).

В соответствии с новым соглашением, которое должно быть подтверждено во время визита в этот четверг премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра обороны Торе Сандвика, две страны будут эксплуатировать «взаимозаменяемый» флот из не менее 13 фрегатов: восьми британских и заказанных Осло.

В заявлении подчеркивается, что этот флот, способный «быстро развертываться там, где это необходимо», будет, в частности, «охотиться за российскими подводными лодками и защищать критически важную британскую инфраструктуру». При этом не уточняется, когда он начнет действовать.

По данным Лондона, активность российских подводных лодок в британских территориальных водах за последние два года увеличилась на 30% на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой.

«В период глубокой глобальной нестабильности, когда в наших водах обнаруживается все больше российских кораблей, мы должны работать с международными партнерами для защиты нашей национальной безопасности», – подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Это историческое соглашение с Норвегией укрепляет нашу способность защищать наши границы и критически важную инфраструктуру, от которой зависит наша страна», – добавил он.

Лондон, Елена Васильев

