Макрон опять призвал Си Цзиньпина работать над завершением конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 4 декабря, в ходе официального визита в КНР в очередной раз призвал Си Цзиньпина работать над прекращением конфликта на Украине.

«Мы должны продолжать мобилизоваться в поддержку мира и стабильности во всём мире. И от Украины до различных регионов мира, затронутых войной, наша способность работать сообща имеет решающее значение», – заявил Эммануэль Макрон.

«Мы знаем, что у нас много точек соприкосновения, иногда у нас возникают разногласия, но мы обязаны преодолеть их, найти механизмы сотрудничества и разрешения споров для эффективной многосторонности, в которую мы верим», – добавил француз.

Со своей стороны Си Цзиньпин в очередной заверил, что Китай намерен сотрудничать с Францией, чтобы «исключить любое вмешательство» и «сделать общее стратегическое партнерство между Китаем и Францией более стабильным».

«Мы постоянно ожидаем, что Китай использует своё влияние на Россию, чтобы заставить её прекратить конфликт на Украине, на пороге Европейского Союза», – сообщил Макрон, которого цитируют СМИ.

Как пишет BFMTV, Китай постоянно заявляет о своей готовности к миру. Однако он ни разу не осудил вторжение России на Украину в феврале 2022 года. Будучи ключевым экономическим и политическим партнёром России, он является крупнейшим в мире покупателем российского ископаемого топлива, включая нефтепродукты.

Во время своей предыдущей поездки в Пекин в 2023 году Эммануэль Макрон также призвал Си Цзиньпина «привести Россию в чувство». В сентябре 2025 года председатель КНР оказал особое внимание своему российскому коллеге Владимиру Путину, пригласив его и северокорейского лидера Ким Чен Ына на масштабный военный парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны.

Пекин, Елена Васильева

