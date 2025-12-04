Путин заявил, что не хочет возвращения России в G8

Президент России Владимир Путин по-прежнему считает «Большую семерку» важной платформой, но не хочет возвращения РФ в G8.

Российский лидер дал интервью каналу India Today во время визита в Индию, где он находится 4-5 декабря по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.

На вопрос журналиста, хочет ли Россия вернуться в «Большую восьмерку», глава государства ответил отрицательно. Путин отметил, что когда-то так случилось, что он сам практически перестал туда ездить.

Кроме того, российский президент выразил недоумение тем, почему страны, входящие в «Большую семерку», так себя называют. «Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?» – сказал Путин, напомнив, что доля государств «Большой семерки» в мировой экономике сокращается год от года. «Это очевидный факт, который мы все видим. Тенденция – она такая, какая она есть. И она будет продолжаться», – выразил уверенность российский лидер.

«Тем не менее, это важная площадка. Работают там, что-то решают, обсуждают. И дай Бог здоровья, дело хорошее», – подчеркнул Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

