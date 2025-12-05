Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели

В Хайдарабадском дворце в Нью-Дели прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Беседа началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Российский лидер накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Вчера Путин и Моди провели неформальную встречу, которая продолжалась 2,5 часа.

Премьер Индии, открывая переговоры с Путиным, заявил, что визит президента РФ в Индию имеет по-настоящему историческое значение, и выразил уверенность, что саммит РФ и Индии станет весьма успешным и придаст новый импульс экономическому сотрудничеству двух стран. По его словам, развитие индийско-индийских отношений – «это хороший пример для других отношений». «Мы возлагаем большие надежды на нашу сегодняшнюю встречу, и мы ожидаем хороших результатов по итогам нашей встречи», – добавил Моди.

Он также заявил, что регулярно обсуждает с российским лидером Украину, подчеркнув, что индийская сторона поддерживает все усилия для скорейшего установления мира.

«Мы регулярно обмениваемся мнениями по поводу Украины. Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть настоящая сила наших отношений», – подчеркнул Моди.

Он указал, что Индия последовательно поддерживает «позиции скорейшего установления мира» и все усилия в этом направлении. «Мы должны все работать сообща для того, чтобы работать в направлении установления мира. И я полностью уверен, что мир пойдет вновь по этому пути», – сказал Моди.

Со своей стороны, Путин назвал вчерашнее общение с Моди дружеской, содержательной и очень полезной беседой. По словам президента РФ, он подробно проинформировал Моди о том, что происходит на украинском направлении и что предпринимают Москва и Вашингтон по вопросу возможного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин подчеркнул, что Москва и Нью-Дели проделали очень большую работу по развитию отношений. По его словам, «по мере развития наших стран, по мере развития экономик наших государств возможности нашего сотрудничества расширяются». По его словам, появляются новые направления, связанные с высокими технологиями, связанные с совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта. «У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Мы намерены двигаться по всем этим направлениям», – сказал президент РФ.

По итогам переговоров, которые продолжались два часа, лидеры стран приняли совместное заявление, в котором отражены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, энергетике и культуре.

Сегодня вечером в президентском дворце состоится встреча Путина с президентом Индии Дроупади Мурму, в завершении которой от ее лица будет дан государственный прием в честь российского лидера.

Нью-Дели, Наталья Петрова

