Кремль: СВО продолжится, если Киев откажется от условий Москвы

Специальная военная операция продолжится, если Россия не сможет достичь ее целей мирными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы», – сказал представитель Кремля в интервью RT, отвечая на вопрос, что будет, если Киев откажется выполнять условия Москвы к мирному соглашению. При этом Песков подчеркнул, что у российских военных в зоне спецоперации очень хорошая динамика.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российская позиция не менялась после саммита на Аляске. Вместе с тем, как указал Песков, Москва готова к гибкости для нахождения решения по украинскому урегулированию. «Мы продолжаем быть открытыми к переговорам и заинтересованы в их продолжении и запуске серьезной работе на базе того проекта документа, который был подготовлен командой Трампа», – сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия хочет мира и хочет добиться своих целей мирными средствами.

Москва, Наталья Петрова

