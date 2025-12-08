Трамп заявил, что Зеленский еще не прочел проект мирного плана и разочаровал его

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что тот все еще не ознакомился с предложениями по мирному урегулированию конфликта, выдвинутыми администрацией США.

«Мы разговаривали с президентом Путиным, мы говорили с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И я должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с предложением», – заявил Трамп журналистам перед церемонией вручения премии центра Кеннеди.

Как отметил Трамп, Россия, по его мнению, не против мирного плана. Однако, признался глава Белого дома, он не уверен, что Зеленского он устраивает, передает «Интерфакс». Президент США добавил, что окружению Зеленского мирные предложения нравятся, но «он их еще не читал».

2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам пятичасовой встречи сообщил, что компромиссного варианта по урегулированию украинского конфликта пока не найдено. После этого Уиткофф и Кушнер провели во Флориде несколько раундов переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником украинского Генштаба Андреем Гнатовым украинской делегацией.

Госдеп по итогам встреч с украинской делегацией заявил о «конструктивном характере обсуждений». В то же время агентство Bloomberg сообщило, что серьезного прорыва, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в мирных переговорах, не произошло.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube