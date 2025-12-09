Япония отказалась конфисковать активы России для помощи Украине

Япония отвергла предложение стран Евросоюза экспроприировать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники в Европейской службе внешних связей.

По сведениям издания, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность распоряжаться активами России по юридическим причинам. На территории страны хранятся российские активы на сумму почти $30 млрд.

В ходе встречи министров финансов «Большой семерки» Токио дал понять, что не может использовать замороженные на своей территории российские активы для выдачи кредита Украине, сообщили изданию дипломаты ЕС, знакомые с ходом дискуссий. Как отмечает Politico, этот отказ разрушил надежды Евросоюза на обеспечение глобальной поддержки плана ЕС по использованию активов России для помощи Украине.

В то же время другие источники издания заявили, что позиция Токио связана с противодействием США использованию российских активов в интересах Украины, цитирует публикацию «Интерфакс». Отмечается, что Япония не хочет пренебрегать своим важнейшим союзником, соглашаясь на план Брюсселя.

Politico также сообщает, что США намерены сократить поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита G7, договоренность о котором была достигнута с прошлой администрацией президента США Джо Байдена в 2024 году.

В начале декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. Речь идет об использовании российских замороженных активов, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Планировалось, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на репарационный кредит Украине. Однако против такого решения выступила Бельгия, опасаясь юридических и финансовых последствий. Премьер-министр страны Барт де Вевер потребовал от стран ЕС юридически обязывающие гарантии в случае реализации решения.

Москва, Наталья Петрова

