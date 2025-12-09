Госдума расширила меры поддержки бойцов СВО и их семей

Госдума сегодня приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях четыре закона, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В числе новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.

Кроме того, регионам предоставлены полномочия устанавливать дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы.

Бойцы СВО, имеющие статус детей-сирот и выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию России, получили преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями.

Помимо того, военнослужащие, воспитывающие детей-инвалидов старше 18 лет, решившие продолжить службу по контракту после определенных ранений и травм, смогут претендовать на жилье или субсидию вне очереди.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, начиная с 2022 года, принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

