Госдума снизила возраст присяги новых граждан России

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России.

Соответствующие изменения внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно новым положениям, возраст принесения присяги гражданина РФ снижается с 18 до 14 лет.

В присяге гражданин обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции, а также защищать свободу и независимость страны, пояснили в пресс-службе Госдумы.

В случае отказа от принесения присяги в течение года с момента принятия решения о гражданстве такое решение будет считаться недействительным. Аналогичное решение будет принято, если присяга не принесена заявителем в связи со смертью.

В первом чтении законопроект о снижении возраста присяги был одобрен 13 февраля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил позицию депутатов, которая заключается в том, что желающие стать гражданином России, должны выполнять законы РФ, соблюдать традиции, уважать культуру и историю страны. «Кто хочет состояться как гражданин, он должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. 14 лет – это уже тот возраст, когда можно понимать это», – подчеркнул политик.

Москва, Наталья Петрова

