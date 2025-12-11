Администрация Зеленского дала Трампу почитать свой новый мирный план

В среду Украина передала администрации Трампа свой ответ на последнее мирное соглашение, разработанное США и направленное на прекращение конфликта с Россией, сообщили CNN американские и украинские официальные лица. Контуры потенциального, хотя и непрочного, соглашения начинают вырисовываться, а президент США продолжает ясно давать понять, что хочет скорейшего урегулирования конфликта, пишет CNN.

Кроме того, в среду президент Дональд Трамп также, что решение может быть «найдено» в ближайшее время, заявив журналистам в Белом доме, что «многие говорят, что оно ближе, чем когда-либо».

Он сказал, что «обсудил ситуацию в Украине в довольно резкой форме» со своими британскими, французскими и немецкими коллегами, которые, по его словам, выдвинули идею о том, чтобы Трамп в эти выходные отправился в Европу на встречу с Владимиром Зеленским.

«Мы примем решение в зависимости от того, какие ответы они дадут, – сказал Трамп. – Мы не хотим терять время».

Один из европейских дипломатов также охарактеризовал переговоры как «быстро продвигающиеся» на фоне продолжающегося давления и нетерпения со стороны президента США.

После того, как менее месяца назад стало известно о составленном США и поддержанном Россией проекте из 28 пунктов, направленном на прекращение войны, разгорелась настоящая дипломатическая лихорадка.

После серии консультаций с Киевом и встречи в Москве план из 28 пунктов был сокращен до 20, чтобы сделать его приемлемым для обеих воюющих сторон. Он входит в число трех документов, находящихся на стадии переговоров, наряду с документом о гарантиях безопасности и документом об экономическом восстановлении. Зеленский заявил, что в среду у него состоялась встреча по последнему документу.

Обсуждения продолжаются, и неясно, какие изменения, если таковые имеются, Киев внес в документы в своем последнем ответе.

Однако два европейских дипломата, знакомые с содержанием проекта из 20 пунктов, заявили, что в нем предлагается создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.

В документе содержится призыв к предоставлению Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО, которая предусматривает взаимную оборону союзников по НАТО. Предлагается также обеспечить членство Украины в Европейском союзе к 2027 году.

Из документа исключены положения, запрещающие Украине когда-либо вступать в НАТО; вместо этого в нем не упоминается потенциальное членство Украины в этом оборонительном альянсе.

В нем также содержится призыв к проведению выборов на Украине – вопрос, который поднимали как Трамп, так и Кремль. Зеленский заявил, что он был бы не против проведения выборов в ближайшие 60-90 дней, если бы была гарантирована безопасность.

По словам дипломатов, в обновленном проекте из 20 пунктов содержатся элементы из проекта из 28 пунктов, которые по-прежнему могут вызывать обеспокоенность у украинцев и европейцев.

Среди них – официальное признание Соединенными Штатами новых территорий России.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

