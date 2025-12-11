Европа передала Трампу предложение о территориальных уступках Украины – Мерц

Лидеры «евротройки» представили президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогом разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой Белого дома.

По его словам, состоявшийся 10 декабря разговор европейских лидеров с Трампом был «конструктивным». Вчера днем лидеры ЕС передали главе американской администрации документ, который касался «территориальных уступок, которые Украина могла бы принять», рассказал Мерц.

«Главный вопрос заключается в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина», – цитирует канцлера ФРГ ТАСС. Он добавил, что на этот вопрос должны ответить «украинский президент и украинский народ», и, по его словам, европейские лидеры «сказали президенту Трампу именно это».

Ранее сообщалось, что Украина накануне передала администрации Трампа свой ответ на последнее мирное соглашение, разработанное США и направленное на прекращение конфликта с Россией.

Зеленский на этой неделе в очередной раз отказался идти на территориальные уступки, заявив, что Украина не вправе отдавать свои территории ни по конституции, «ни по международному, ни по моральному праву».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube