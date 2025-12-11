Путин сообщил о введении новой выплаты для семей с детьми

В России с 2026 года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – семейная налоговая выплата. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год был меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.

«В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – рассказал глава государства.

Для получения выплаты нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.

Путин подчеркнул, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. «Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой», – сказал он.

Президент также сообщил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше ожидаемого уровня инфляции по итогам текущего года. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля тем же темпом, как вырастет с 2026 года прожиточный минимум пенсионера, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube