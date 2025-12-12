Москва не знает о вносимых изменениях в мирный план и считает, что он будет ухудшен

Российская сторона не располагает информацией о том, какие изменения вносятся в план мирного урегулирования Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас они (США – прим. ред.) разговаривают с украинцами. Что-то меняется, какие-то вносятся изменения, но мы не знаем, какие», – сказал он журналистам (цитата по РИА «Новости»).

Представитель Кремля также сообщил, что не в курсе, о чем пойдет речь в субботу на встрече представителей США, Украины и ЕС в Париже. «Нам непонятно», – сказал он. Ранее сообщалось, что представители США встретятся во французской столице с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить проект плана Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Москва может быть не всем довольна в откорректированной версии американского плана по урегулированию на Украине, которую получит в будущем. «Многое, может, нам не понравиться. Чувствую», – сказал он журналистам.

По словам Ушакова, после последней серьезной российско-американской встречи 2 декабря Москва не видела новых правок мирного плана, инициированных европейцами и украинцами.

«У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен. С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим», – сказал помощник президента РФ в интервью корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову

«Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем. Явно что не в лучшую сторону», – полагает он.

Москва, Наталья Петрова

