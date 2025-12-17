Путин: Россия добьется своих целей военным путем при отказе Киева «от разговора по существу»

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны оценил текущую ситуацию на фронте. Он заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. По его словам, российские войска завоевали и удерживают стратегическую инициативу вдоль всей линии фронта, освободив свыше 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификациями. Глава государства при этом заявил, что Россия достигнет обозначенных целей военным путем, если Киев откажется от диалога «по существу».

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружениями», – заявил Путин.

Президент добавил, что ВС России, благодаря занятым позициям, созданным плацдармам и полученному в боях уникальный опыту прорыва глубокой обороны, имеют возможности наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях в зоне спецоперации.

Путин подчеркнул, что Россия гордится подвигами солдат и офицеров, сражающихся на передовой.

Президент заверил, что цели СВО будут достигнуты. По его словам, Россия добьется целей военным путем при отказе Киева и его западных покровителей говорить по существу.

«Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – подчеркнул Путин. Глава государства добавил, что задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться.

При этом он назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу. По словам Путина, разного рода деятели в ЕС, которые «вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты», все больше повышают градус истерии и вбивают в головы населения страхи о неизбежности большой войны с Россией. «Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», – сказал президент.

«Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов, – подчеркнул он. – И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы».

Добавим, что, согласно данным инфографики, представленной на итоговой коллегии Минобороны, российские военные с начала СВО ликвидировали почти 1,5 млн украинских военнослужащих и уничтожили порядка 213,1 тыс. единиц военной техники. Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что только в этом году ВСУ потеряли почти полмиллиона человек.

Москва, Наталья Петрова

