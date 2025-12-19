Еврокомиссия усложнила процедуру разблокирования активов России

Разблокирование замороженных в Евросоюзе российских активов теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, раньше активы РФ могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить решение о блокировке. «Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по газете «Коммерсантъ»). Речь идет о голосах двух третей стран Евросоюза – 16 из 27.

Глава Еврокомиссии при этом отметила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать российские активы для финансирования репарационного кредита Украине.

Напомним, ЕС по итогам саммита в Брюсселе принял решение выделить Киеву кредит на 90 млрд евро за счет бюджетных средств сообщества. Странам ЕС не удалось договориться об экспроприации замороженных российских активов для финансирования Украины. Против этого выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Чехия, Италия, Болгария, Мальта.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube