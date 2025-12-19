российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 декабря 2025, 13:42 мск

«Это не кража, это грабеж», – Путин о планах ЕС «конфисковать» замороженные российские активы

Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» прокомментировал намерения Евросоюза присвоить замороженные на Западе суверенные активы России. Он предупредил, что для европейских стран это в любом случае будет иметь крайне серьезные последствия.

«Кража – это тайное похищение имущества, а у нас пытаются (забрать) открыто, это грабеж, – отметил президент. – Почему это не получается? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей».

Путин пояснил: «Они планируют выдать кредит под залог наших активов. А это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг, который когда-нибудь все равно придется отдавать. В той же Франции госдолг 120%, у нас 17%. Это удар по имиджу, подрыв доверия в Еврозоне, так как многие страны хранят там свои золотовалютные резервы. Эти страны посмотрят на то, как ЕС грабит Россию, и подумают: «А вдруг и с нами так поступят?».

Москва, Евгения Вирачева

