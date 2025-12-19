Путин: бригада «Ветераны» заслуживает звание «гвардейская»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии высоко оценил работу бригады, проводившей спецоперацию «Поток» в Судже. Военкор Первого канала Амир Юсупов отметил, что эту бригаду, участвовавшую в важнейших операциях в ходе СВО, называют добровольческим формированием. «Разрешите присвоить почетное наименование «гвардейская», – сказал корреспондент.

«Они люди героические. Но не только. Не просто взять рискнуть жизнью и полезть в трубу. Они грамотно, скрупулезно и ответственно готовили каждую свою операцию, это была большая подготовительная работа: заход, выход, снабжение. Высокопрофессиональная работа, – отметил президент. – Эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания «гвардейская»».

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube