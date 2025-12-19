«Пошлем его к Юпитеру», – Путин ответил на вопрос о необычном космическом объекте

«Вопрос про необычный объект 3I/ATLAS». То ли корабль, то ли комета надвигается на нас. Что вам передаёт «Роскосмос», есть ли признаки искусственного происхождения», – задала вопрос сегодня в ходе прямой линии с президентом корреспондент из Тюмени.

«Это наше секретное оружие, будем применять его в самом крайнем случае», – пошутил в ответ Владимир Путин. «А если серьезно – это комета, – успокоил президент. – Наши ученые знают, что там происходит. Это комета из другой галактики, поэтому она ведет себя по-другому». Глава государства отметил, что этот объект находится на расстоянии сотен миллионов километров от Земли и нам не угрожает. «Пошлем его к Юпитеру. К началу 2026 года он покинет нашу солнечную систему», – сказал Путин.

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube