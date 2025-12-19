Путин: «Мы не требуем от Запада ничего необычного, мы настаивает на выполнении обещаний»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не требует от Запада ничего необычного для себя, а только выполнения данных им обещаний в сфере безопасности.

Глава государства указал, что Россия сотрудничала с НАТО, но со временем поняла, что ее там не ждут, а обещания о нерасширении военного блока игнорировались.

«Нас же надули, в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывало и вызывает нашу законную озабоченность. И, конечно, в этих условиях новая система безопасности в Европе, она достаточно актуальна», – подчеркнул президент во время «Итогов года».

«Мы ведь ничего не требуем необычного, – продолжил Путин. – Мы не говорим, что какая-то страна не имеет право выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам».

Глава государства подчеркнул, что Москва настаивает на выполнении данных Западом обещаний по безопасности. «Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало, мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе», – заключил президент.

России очень бы хотелось в 2026 году жить без военных конфликтов и в мире, Москва стремится к решению всех спорных вопросов путем переговоров, заявил Путин. В случае с украинским конфликтом важно добиться устранения его первопричин, чтобы в будущем ничего подобного не повторилось, «чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым», подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube